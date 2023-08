Yebo verzichtet für die Niners auf WM-Teilnahme

Chemnitz - Gut sechs Wochen vor dem Bundesliga-Start beim Meister Ulm (27. September) vollziehen die Niners Chemnitz am heutigen Montag den Start in die heiße Vorbereitungsphase.

Die werden am ersten September-Wochenende beim Turnier in Nürnberg die ersten beiden Spiele bestreiten. Gegner sind Würzburg und am Tag darauf Crailsheim oder das Team der Gastgeber.

Am 7. September geht es gegen Liga-Konkurrent Rostock (nicht öffentlich), sechs Tage später in der Stadthalle Weißenfels gegen den Mitteldeutschen BC und am 21. September gegen Oldenburg (nicht öffentlich).Wer die neue Mannschaft sehen will: Am 10. September steigt in der Location "die fabrik" die offizielle Teampräsentation.