Zittersieg! Niners Chemnitz ringen Meister Ulm nach großem Kampf nieder

Chemnitz - 18 Tage nach dem 80:89 im Spitzenspiel gegen den FC Bayern München sind die Niners Chemnitz in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Nach einem eindrucksvollen und beherzten Auftritt feierte die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore am Samstagabend gemeinsam mit 5000 Zuschauern in der ausverkauften Messe Chemnitz einen 83:82 (49:31)-Heimsieg gegen Meister ratiopharm Ulm.