Zwölfter Sieg in Folge! Kann Rostock die Niners stoppen?

Chemnitz - Eine Halbzeit lang ließen die Niners die Gäste aus Polen mitspielen. Dann machten die Chemnitzer Ernst. Im dritten Viertel schenkten sie Spójnia Stargard 34 Punkte ein, ließen im Gegenzug nur 14 Zähler zu. Bärenstark! Am Ende stand beim 97:75 (41:36) der fünfte Sieg im FIBA Europe Cup und der zwölfte Erfolg in Serie.

Die Niners ließen sich nach ihrem zwölften Sieg in Folge gebührend feiern. © IMAGO/Alexander Trienitz

Wer soll die Sachsen stoppen? Vielleicht gelingt es den Rostock Seawolves, die am Freitag in der Messe Chemnitz (ab 20 Uhr) auflaufen. Dass der Vorjahres-Aufsteiger für eine Überraschung sorgt, ist allerdings schwer vorstellbar.

Immer wieder musste die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore (51) in den vergangenen Wochen Ausfälle verkraften. In den vergangenen beiden Spielen fehlte der am Oberschenkel verletzte US-Amerikaner Kaza Kajami-Keane (29).

Doch auf den Ausländerpositionen sind die Niners in dieser Saison sehr gut besetzt. Die Transfers - allesamt Volltreffer. Siehe Tylor Ongwae (32). Der Nationalspieler Kenias kam Mitte Oktober. Er spielt, als wäre er schon immer dabei gewesen.

Gegen Stargard versenkte Ongwae in der ersten Halbzeit drei seiner vier Dreier. Mit 16 Punkten war er hinter Wesley van Beck (27), der zum dritten Mal in Folge die 20-Punkte-Marke knackte, zweitbester Werfer.