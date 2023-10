Schmerz über Deutschlands WM-Titel sitzt tief! NBA-Spieler planen Star-Auflauf bei Olympia

Die beiden NBA-Superstars LeBron James (38, l.) und Stephen Curry (35, r.) könnten bei Olympia in Paris 2024 gemeinsam das US-Trikot tragen. © Jeff Chiu/AP/dpa

Die zahlreichen Stars, die sich das Turnier nur von der Ferne aus anschauten, wollen diese Schmach bei den Olympischen Sommerspielen in Paris im kommenden Jahr nun korrigieren.

Zahlreiche namhafte Spieler haben bereits angekündigt, zum US-Aufgebot gehören zu wollen. Als Chef der "Operation Gold" fungiert kein Geringerer als die Legende himself, LeBron James (38). Beim alljährlichen Media Day gab sich der Power Forward der Los Angeles Lakers zunächst noch zurückhaltend: "Wir werden sehen, was passiert."

Zweimal hat er mit seinem Land in Peking 2008 und in London 2012 bereits Olympia-Gold geholt, er weiß also, wie's geht. Dass er dabei ist, gilt trotz seiner defensiven Aussage als sicher. Die Physis soll dabei gar kein Problem darstellen, auch wenn er acht Monate lang in der NBA aktiv sein wird.

"Ich glaube nicht, dass es aufgrund der Spieler, die wir haben und die den Kader bilden könnten, eine allzu große körperliche Belastung darstellen würde. Ich müsste nicht viel tun. Ein bisschen rebounden, ein bisschen passen, verteidigen, ein paar Schüsse blocken. Ich werde sehen, wie ich mich am Ende der Saison fühle."