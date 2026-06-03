Suff-Fahrt von Profi gestoppt! Polizei greift durch, doch Klub handelt anders als gedacht

Utena (Litauen) - Der kroatische Basketballprofi Ivan Vranes (30) war Ende Mai in Litauen von der Polizei wegen Alkohol am Steuer gestoppt worden. Eine Strafe durch seinen Verein blieb dafür jedoch aus, im Gegenteil.

Nach der Suff-Tour blieben für Ivan Vranes (30) Konsequenzen seines Klubs aus. © IMAGO / IPA Sport

Der Erstligist BC Juventus entschied sich im Umgang mit dem 30-Jährigen nämlich für eine ungewöhnliche Lösung, gegen eine Knallhart-Sanktion: "Wir haben ihm ein Fahrrad geschenkt. Ganz im Ernst, wir haben ihm ein Fahrrad geschenkt", erklärte Klub-Boss Eimantas Skersis (41) gegenüber heimischen Medien angesprochen auf die Suff-Fahrt seines Spielers am 24. Mai, schien somit den Vorfall gelassen genommen zu haben.

Dieser hätte jedoch eher Anlass zum Kopfschütteln geben müssen.

Am Morgen nach dem Viertelfinalsieg seines Teams gegen BC Rytas im Meisterrennen der LKL und dem damit verbundenen Einzug unter die letzten vier sei der Kroate laut mehreren Medienberichten von der Polizei im Zuge einer Verkehrskontrolle gestoppt worden.

Dabei sei beim 2,07 Meter großen Center ein Blutalkoholwert von 0,64 Promille festgestellt worden. Dieser führt üblicherweise zu einer Geldstrafe von 800 bis 1100 Euro.

Zusätzlich kann nach litauischem Recht die Fahrerlaubnis entzogen werden, wobei unklar bleibt, ob dies in diesem Fall auch tatsächlich geschehen ist.