BBL-Boss gratuliert Bonn zum Märchen-Sieg: "Deutscher Basketball macht große Fortschritte"

Spielmacher TJ Shorts brach in Tränen aus, als die Telekom Baskets am Sonntagabend in Málaga das Finale der Champions League gewannen.

BBL-Boss Stefan Holz (57) hat den Telekom Baskets Bonn zum Gewinn der Champions League gratuliert und die Bedeutung des Titelgewinns für den deutschen Basketball herausgestellt. Das Team der Telekom Baskets feierte in Málaga seinen Champions-League-Sieg. "Dieser Erfolg eines unserer Clubs verdeutlicht auch, dass unsere Vereine, unsere Liga und generell der deutsche Basketball in allen Bereichen große Fortschritte machen", sagte der Geschäftsführer der Basketball-Bundesliga. Die Telekom Baskets hatten am Sonntagabend im Finale des inzwischen zweitwichtigsten Europapokal-Wettbewerbes in Málaga mit 77:70 (37:28) gegen Hapoel Jerusalem gewonnen. Als erst fünftes deutsches Team holten die Bonner damit einen internationalen Pokal. Zuvor gelang dies Alba Berlin (Korac Cup 1995), dem Syntainics MBC aus Weißenfels (FIBA EuroCup Challenge 2004), der BG Göttingen (EuroChallenge 2010) und den Fraport Skyliners aus Frankfurt (FIBA Europe Cup 2016). Lange feiern können die Rheinländer den ersten Titel ihrer Club-Geschichte aber nicht. Bereits am Mittwoch starten sie als Hauptrunden-Erster gegen die Niners Chemnitz in die Bundesliga-Playoffs. "Ich bin gespannt, wie viel Begeisterung das in Bonn speziell für unsere anstehenden Playoffs auslöst", sagte Holz.

