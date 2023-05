Titel zum Greifen nah: Telekom Baskets Bonn im Champions-League-Finale!

Die Telekom Baskets setzten sich in einem dramatischen Halbfinale gegen Gastgeber Unicaja Malaga durch. © Matthias Stickel/dpa

Beim Final Four der Champions League setzte sich das Team von Trainer Tuomas Iisalo in einem dramatischen Halbfinale mit 69:67 (41:31) gegen Gastgeber Unicaja Malaga durch und spielt am Sonntag (20 Uhr) in Spanien gegen Hapoel Jerusalem um die Trophäe.



Die Israelis hatten zuvor ebenfalls hauchdünn 69:68 gegen Titelverteidiger Lenovo Teneriffa gewonnen.



Bundesliga-MVP TJ Shorts II war mit 21 Punkten wieder einmal der entscheidende Mann bei den Bonnern, die im Saisonverlauf des Europacup-Wettbewerbs nur zwei Niederlagen kassiert haben.

Am Mittwoch steigen die Telekom Baskets verspätet als Hauptrundensieger in die Play-offs der Basketball Bundesliga (BBL) ein. Gegner sind die Niners Chemnitz.