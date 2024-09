Tragisches Unglück: Basketball-Star auf dem Gehweg totgefahren

Datca (Türkei) - Die Basketball -Welt wird von einem tragischen Unglück erschüttert. Ilkan Karaman (34), der in der ersten türkischen Liga spielte, ist tot.

Die Beraterfirma des Power Forward bestätigte seinen Tod auf Instagram : "Wir sind untröstlich über den tragischen Unfall, der Ilkam Karaman das Leben gekostet hat, eine der wunderbaren Seelen, die wir in den letzten Jahren vertreten durften."

Rettungskräfte versuchten, Karamans Leben zu retten, doch er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Der einstige Nationalspieler war am Sonntag mit einem Freund zum Tauchen nach Datca gefahren. Dort kam es dann zu einem folgenschweren Unfall.

Der 34-Jährige stand zuletzt bei Cayirova Belediyesi unter Vertrag. © Screenshot/Instagram/ilknkrmn

Karaman stand aktuell bei Cayirova Belediyesi in der zweiten türkischen Liga unter Vertrag, hatte eine extrem erfolgreiche Laufbahn hinter sich.

2012 wurde er in der NBA von den Brooklyn Nets gedraftet, spielte aber nie in der besten Liga der Welt.

Ab Sommer 2012 spielte er dann für Fenerbahce Istanbul nicht nur in der türkischen ersten Liga, sondern auch in der Basketball Europaleague 2012/13. Er gewann mit dem Team den türkischen Pokal und verbuchte einige Einsätze in der Nationalmannschaft.

Im Sommer 2013 musste er sich allerdings an beiden Knien operieren lassen, da er unter einem chronischen Patellaspitzensyndrom litt.

Ein Jahr lang pausierte er, bevor er bei Acibadem Universitesi in Istanbul in der zweiten türkischen Liga einen Kontrakt unterzeichnete.

Es folgten Stationen in Antibes (2020) und Taiwan (2023), bevor er bei Cayirova unterschrieb. Karaman liebte in seiner Freizeit das Angeln, Zeit mit seinen Hunden zu verbringen und das Tauchen. Der Ausflug nach Datca kostete ihn auf tragische Art und Weise das Leben.