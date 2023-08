Trauer im deutschen WM-Lager: Ex-Bundesliga-Star stirbt bei Autounfall

Göttingen - Eine traurige Nachricht erschüttert das deutsche Lager während der Basketball-Weltmeisterschaft . Der frühere Bundesliga-Center Dennis Kramer ist am Sonntagabend im Alter von nur 31 Jahren bei einem Autounfall gestorben.

Die Basketball-Welt trauert um den früheren deutschen Jugend-Nationalspieler Dennis Kramer (†31). © Swen Pförtner/dpa

Das bestätigte die BG Göttingen, sein letzter Profiklub, zunächst am Montag auf X (ehemals Twitter).

Laut dem Bericht der Polizeiinspektion Göttingen ereignete sich das Unglück bereits am Sonntagabend gegen 21.44 Uhr zwischen den Ortschaften Barterode und Adelebsen.

Demnach war der Ex-Profi in seinem Jaguar in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen. Anschließend hatte sich der Wagen mehrfach überschlagen. Kramer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Der frühere U18-, U20- und A2-Nationalspieler Deutschlands gewann bei der Sommer-Universiade 2015 in Südkorea die Silbermedaille und teilte den Court während dieser Zeit auch mit den aktuellen DBB-Basketballern Maodo Lô (30) sowie Johannes Thiemann (29).

Die Auswahl von Bundestrainer Gordon Herbert (64) befindet sich im Moment zur WM in Japan, wo sie am Dienstagmorgen (9.30 Uhr) auf Finnland trifft.

Auch der Deutsche Basketball Bund bekundete mittlerweile sein Beileid in den sozialen Netzwerken: "Wir sind in Gedanken bei seiner Familie und werden ihm ein ehrendes Gedenken bewahren", hieß es in einem Post auf Instagram.