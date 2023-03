Viertelfinale! Telekom Baskets Bonn schreiben Geschichte

Bonn - Die Telekom Baskets Bonn haben erstmals in ihrer Geschichte das Viertelfinale der Champions League erreicht. Durch einen klaren Erfolg haben die Bonner mindestens Platz drei in ihrer Gruppe sicher.

Die Telekom Baskets Bonn feiern den Einzug ins Viertelfinale der Basketball Champions League. © Imago/Wolter

TJ Shorts II und Rückkehrer Javontae Hawkins haben die Telekom Baskets Bonn ins Viertelfinale der Basketball Champions League geführt.

Beim deutlichen 99:72-Erfolg gegen den litauischen Vertreter Rytas Vilnius war Point Guard TJ Shorts II mit 22 Punkten und sieben Assists Topscorer beim Tabellenführer der Basketball-Bundesliga (BBL). Small Forward Javontae Hawkins kam bei seinem ersten Heimspiel zurück im Telekom Dome auf 20 Zähler.

Vor 5000 Zuschauern gaben die Gastgeber von Beginn an den Ton an und führten bereits nach vier Minuten mit 10:5. Nach einem weiteren 13:2-Lauf ging es mit einer Neun-Punkte-Führung für die Bonner in die erste Pause.

"Wir sind relativ gut ins Spiel gestartet. Danach waren wir in der Offensive sehr statisch. Unsere Ausführung war im Allgemeinen schlecht. Wir hatten mehrere Kommunikationsfehler, was für dieses Team untypisch ist. Defensiv haben wir insgesamt einen guten Job gemacht", resümierte Headcoach Tuomas Iisalo.

Was der Finne damit meinte: Im zweiten Viertel fanden die Litauer immer besser in die Begegnung und verkürzten den Rückstand bis zur Halbzeitpause auf vier Zähler, sodass es mit einer 41:37-Führung für die Telekom Baskets in die Kabine ging.