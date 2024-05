Fans trauten ihren Augen kaum: Dieser Basketball-Star lief gestern in der Fußball-Landesliga auf

Bleckenstedt (Salzgitter) - Die Fußball-Fans in Bleckenstedt trauten ihren Augen kaum. 30 Minuten vor Anpfiff tauchte am Mittwochabend ein Mann vor der Partie des FC Germania in der Braunschweiger Landesliga auf, von dem wohl keiner vermutet hätte, dass er wenig später die Töppen schnürt: Basketball-Weltmeister Dennis Schröder (30)!