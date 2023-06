Zahlreiche Fans unterstützen die Telekom Baskets in Ulm: Public Viewing in Bonn

Gleich 420 Anhänger werden heute Abend (20.30 Uhr) beim dritten Spiel in der ratiopharm arena zugegen sein.

Dies will man jedoch mit aller Macht verhindern. Dafür wollen auch zahlreiche Fans sorgen, die ihre Mannschaft nach Ulm begleiten.

Doch durch die Niederlage in Spiel eins verlor man das Heimrecht und somit könnten die Ulmer mit zwei Siegen auf eigenem Parkett die Deutsche Meisterschaft perfekt machen.

Im Telekom Dome unterlag man ratiopharm Ulm knapp mit 73:79. Es war die erste Pleite nach 25 Siegen in Folge. Die Niederlage scheint die Rheinländer jedoch angestachelt zu haben. Im zweiten Spiel der Best-of-Five-Serie ließ man den Gästen keine Chance und siegte souverän mit 104:75.

Und auch in Bonn wird kräftig mitgefiebert. Denn Tausende Fans werden die Mannschaft bei einem Public Viewing unterstützen. Dieses wird von BonnLive in Kooperation mit der Deutschen Telekom und MagentaSport ausgerichtet.

Während die Zuschauer ihre Mannschaft heute am Telekom Campus in Bonn-Beuel anfeuern können (Public Viewing bereits ausverkauft), wird das Spiel der Telekom Baskets Bonn am Freitag (16. Juni, 20.30 Uhr) auf dem Bonner Münsterplatz auf einer Großbildleinwand übertragen.

Der Eintritt dazu ist frei. Zudem wird es Getränke und eine kleine Auswahl an Speisen geben.