Beerdigung von "Champ" René Weller rückt näher: Seine Witwe bittet um Spenden!

Pforzheim - Vor etwas mehr als einer Woche verstarb der frühere Boxprofi René Weller (†69) in den Armen seiner Frau Maria (70). Diese ist nun in tiefer Trauer - und muss sich doch weiterhin um die weltlichen Belange kümmern. Deshalb hat sie nun eine Spendenaktion ins Leben gerufen!

Dennoch ruft die 70-Jährige die Fans ihres verstorbenen Ehemannes noch ein letztes Mal auf, an ihn zu denken und für ihn zu beten. "Gerne könnt Ihr dem Champ am Freitag, den 01.09.2023, um 15:00 Uhr nochmals im Gebet einschließen oder liebe Gedanken schicken, denn diese Gedankenkraft wird er empfangen! Er liebte Euch alle", schrieb die trauernde Ehefrau auf Instagram.

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit wird René in seine letzte Ruhestätte gebettet - nur Maria und einige Box-Champions und -Funktionäre sollen dabei sein.

Jahrelang kümmerte sich Maria Weller aufopferungsvoll um ihre an Demenz erkrankte große Liebe. Im Wissen, dass er bald sterben würde, plante sie bereits frühzeitig seine Beerdigung , die am kommenden Freitag stattfinden wird.

Ein Bild aus glücklichen Tagen: René (†69) und Maria Weller (70). © Screenshot/Instagram/rene_weller_maria

In einem Video, das eine Bildcollage von René zeigt, wird aus der Perspektive des verstorbenen Boxers ein Aufruf gestartet.

"Liebe Fans, es ist nun soweit. Ich gehe nun endgültig in die ewigen Jagdgründe ein. Jetzt braucht meine treue Frau Maria und große Liebe eure Unterstützung. Um meinen letzten Chauffeur in den Himmel zu finanzieren, braucht Maria noch das Wegegeld", heißt es in dem Spendenaufruf.

Auch aus ihrer eigenen Perspektive meldet sich Maria Weller zu Wort. "Ich bedanke mich bei Euch für alles und für die jahrelange Treue dem Champ gegenüber! Er hat Euch geliebt und im Herzen getragen, vergesst das niemals!"

Gegenüber Bild kündigte die Witwe an, sich jetzt erst einmal eine Pause zu nehmen: "Die letzten Wochen waren sehr schwer für mich. Ich wäre fast zusammengebrochen und werde mich jetzt zurückziehen."

Ihr vom "Champ" übertragene Aufgabe, sein Lebenswerk fortzusetzen und Fans und Presse über Renés Zustand auf dem Laufenden zu halten, hat sie jedenfalls mit Bravour gemeistert. Nun muss sie noch den schweren Gang an Renés Grab auf sich nehmen - und hat dann endlich Zeit zum Trauern.