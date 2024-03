Box-Hammer auf Netflix: Legende Mike Tyson kämpft gegen 30 Jahre jüngeren YouTuber!

Arlington (USA) - Box-Legende Mike Tyson (57) kehrt erneut in den Ring zurück! Sein Gegner ist dabei ganze 30 Jahre jünger, es handelt sich nämlich um den US-amerikanischen YouTube-Star Jake Paul (27).

"Paul hat sich im Laufe der Jahre als Boxer erheblich weiterentwickelt. Es wird also eine Menge Spaß machen zu sehen, was der Wille und der Ehrgeiz eines Kindes mit der Erfahrung und dem Können einer Legende anstellen können", wird "Iron Mike" von dem Fernsehsender zitiert.

Darüber hinaus wird der Streamingdienst Netflix den ungleichen Schlagabtausch zumindest in den Vereinigten Staaten live übertragen.

Das Mega-Event steigt demnach am 20. Juli 2024 im AT&T-Stadion in Arlington bei Dallas, das Platz für 80.000 Zuschauer bietet.

Entsprechende Gerüchte geisterten schon länger durch die Kampfsport-Welt , nun ist es offiziell. Am Donnerstag bestätigten beide Akteure den Fight, alle Verträge seien unterschrieben.

Erst vor wenigen Tagen schlug Jake Paul (27, l.) seinen Gegner Ryan Bourland (35) in der ersten Runde per TKO. © Al Bello/Getty Images via AFP

Paul, der einst durch Internetvideos mit seinem Bruder Logan (28) Bekanntheit erlangte, feierte im Januar 2020 sein Profi-Boxdebüt und besiegte seitdem den früheren NBA-Star Nate Robinson (39) sowie die Ex-UFC-Fighter Ben Askren (39), Anderson Silva (48) und Nate Diaz (38).

"Es ist verrückt, wenn man bedenkt, dass ich in meinem zweiten Kampf berühmt wurde, weil ich Nate Robinson im Vorprogramm von Mike Tyson k.o. geschlagen habe", so der 27-Jährige in einem Statement.



"Jetzt, weniger als vier Jahre später, trete ich selbst gegen Tyson an, um zu sehen, ob ich das Zeug dazu habe, einen der berüchtigtsten Kämpfer und größten Ikonen des Boxsports zu schlagen", fügte er vorfreudig an.