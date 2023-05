Drogen und Waffen im Auto: Box-Superstar Deontay Wilder festgenommen!

Deontay Wilder (37) gilt als einer der schlagkräftigsten Schwergewichts-Boxer und holte 42 seiner 43 Profi-Siege per Knockout. © AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Wie das US-amerikanische Promi-Portal TMZ berichtet, hielt die Polizei den Rolls-Royce des Box-Superstars in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 1.15 Uhr in Los Angeles routinemäßig an.

Die Scheiben der Luxuskarosse seien demnach rechtswidrig getönt und das Nummernschild verdeckt gewesen.

Bei der Überprüfung hätten die Beamten schließlich Marihuana-Geruch aus dem Auto wahrgenommen und das Fahrzeug daher gründlich untersucht.

Sie sollen in der Folge eine nicht genau bestimmte Menge Gras sowie eine Schusswaffe bei Wilder gefunden und ihn deshalb festgenommen haben. TMZ bezieht sich in dem Bericht auf eine Quelle aus dem zuständigen Polizeirevier.

Der 37-jährige Boxer sei während des gesamten Vorfalls ruhig und höflich geblieben. Darüber hinaus soll er das Gefängnis um 6.34 Uhr am Morgen auf Kaution wieder verlassen haben.