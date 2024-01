Box-Star wird Papa, doch nur zwei Stunden später bricht er der Mutter das Herz!

USA - Von Babyglück zu Trennungsschmerz in nur zwei Stunden! Am Freitag durfte sich der US-amerikanische Box-Star Ryan Garcia (25) über die Geburt seines Sohnes freuen und teilte den Moment mit seinen Followern auf Instagram . Kurz darauf hatte er allerdings auch noch weniger schöne Nachrichten im Gepäck.

Der kleine Henry Leo Garcia war kaum auf der Welt, da verkündete Papa Ryan Garcia (25) schon die Trennung von Ehefrau Drea Célina (27). © Screenshot/Instagram/kingryan, Screenshot/Instagram/dreacelina

Zuerst postete der ehemalige WBC-Interim-Champion im Leichtgewicht ein Bild des niedlichen Neuankömmlings mit den Worten: "Es ist mir eine Ehre, meinen wunderschönen erstgeborenen Sohn vorzustellen."

"Ich bin so dankbar, ich liebe ihn jetzt schon so sehr. Und er ist auch schon ganz schön schnell. Er hat nur acht Minuten gebraucht, um anzukommen", fügte der 25-Jährige an.

Die Familienidylle fand jedoch ein jähes Ende, als der aus Kalifornien stammende Kämpfer keine zwei Stunden später die nächste Ankündigung in die Welt posaunte.

In einem mittlerweile wieder gelöschten Instagram-Beitrag schrieb er laut TMZ, dass er und seine Ehefrau Drea Célina (27) keine gemeinsame Zukunft mehr hätten.

"Ich trete in ein neues Kapitel meines Lebens ein und muss schweren Herzens mitteilen, dass Drea und ich uns entschieden haben, uns scheiden zu lassen", so Garcia. An seiner Rolle als Vater und Co-Elternteil werde sich hingegen nichts ändern.



Auch seine Partnerin teilte ziemlich kryptische Botschaften und Lieder in ihrer Story, die gewisse Differenzen zumindest vermuten ließen.