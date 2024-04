"Fame Fighting Challenger": Das denkt Axel Schulz über Reality-Stars im Ring

Berlin - Boxlegende Axel Schulz (55) hat eine klare Meinung zu Reality-Stars und Influencern , die in den Ring steigen, um in der Öffentlichkeit fertig gemacht zu werden.

Axel Schulz (55) beendete seine Box-Karriere 1999. © Hendrik Schmidt/dpa

Im vergangenen Jahr lieferten sich einige TV-Bekanntheiten wie Luigi Birofio (24), Aleks Petrovic (33) und Can Kaplan (27) einen Boxkampf vor der Kamera. Im Mai soll das Event "Fame Fighting Challenger" in eine neue Runde gehen.

Bereits angekündigt sind unter anderem: Jakub Merlan-Jarecki (28), Bocc Özsu (24) und Leon Legat (24). Doch was sagt eine Boxlegende, wie Axel Schulz zu so vielen Amateuren? "Also, ich finde das generell sehr, sehr gut. Ich finde es toll, dass das Boxen wieder ein bisschen in den Mittelpunkt gerückt wird", verriet der 55-Jährige gegenüber Promiflash.

Für ihn sei Boxen eine der anstrengendsten und herausforderndsten Sportarten, die es gibt. "Du bewegst wirklich jeden Muskel und da lernst du dich wirklich kennen", ergänzt Axel.

Er sei sehr gespannt, wie sich die Reality-Stars im Ring machen.