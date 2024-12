Musik-Star verkündet plötzlichen Tod: Boxer (†35) stirbt wenige Tage nach Titelgewinn

Zu den genauen Umständen der völlig unerwarteten Todesmeldung wollten sich Ne-Yo und die Familie zunächst nicht äußern. "Wir sind untröstlich und bitten um Privatsphäre und Verständnis in dieser schwierigen Zeit, in der wir gemeinsam unsere Trauer bewältigen müssen."

"Er war ein leidenschaftlicher und selbstbewusster Kämpfer mit dem unerbittlichen Ehrgeiz, Großes zu erreichen", schrieb der Künstler in dem Post weiter. "Vor allem aber war er ein großartiger Mensch, der viele mit seiner außergewöhnlichen Tatkraft und Entschlossenheit inspirierte."

Ne-Yo stieg erst im November als Manager ins Box-Geschäft ein, Bamba war sein erster Klient. Laut TMZ Sports kannten sich die beiden schon länger, waren gute Freunde und trainierten außerdem regelmäßig zusammen. Nun trauert der "So Sick"-Interpret um seinen Kumpel.

"Mit tiefer Trauer geben wir den Tod unseres geliebten Sohnes, Bruders, Freundes und Box-Champions Paul Bamba bekannt, dessen Licht und Liebe unzählige Leben berührt hat", hieß es in der Mitteilung auf Instagram .

Das bestätigte kein Geringerer als der US-amerikanische R&B-Sänger Ne-Yo (45) in einem gemeinsam mit der Familie des verstorbenen Kämpfers veröffentlichten Statement.

Boxer Paul Bamba wurde nur 35 Jahre alt. © Screenshot/Instagram/bambajuice

Dabei kämpfte Bamba vor wenigen Tagen am 21. Dezember in New Jersey noch gegen den Mexikaner Rogelio "Porky" Medina (36) um den WBA-Goldtitel.

Er gewann zum 14. Mal im Jahr 2024 per Knockout, womit er einen fast vier Dekaden bestehenden Rekord von Mike Tyson (58) für die meisten K.o.-Siege in einem Kalenderjahr brach.

Am 25. Dezember freute sich der Champion noch auf Instagram: "Dieses Jahr habe ich mir ein Ziel gesetzt. Und genau das habe ich erreicht. Es war nicht einfach, es gab viele Hindernisse, die ich überwinden musste", so Bamba.

Insgesamt konnte er 19 seiner 22 Karrierekämpfe gewinnen, satte 18 Siege holte er per Knockout.