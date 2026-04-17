Sein Name fällt neben Größen wie Tyson und Ali: Trauer um Box-Legende Canto

Mérida (Mexiko) - Sein Name ist in der Ruhmeshalle des Boxsports neben Ikonen wie Mike Tyson (59), Henry Armstrong (†75) und Muhammad Ali (†74) verewigt. Nun herrscht Trauer um Miguel Canto.

Die mexikanische Box-Ikone verstarb im Alter von 78 Jahren. © X, Eduardo Ronco

Wie die Kampfsportorganisation WBC am Donnerstagabend mitteilte, sei der unter dem Spitznamen "El Maestro" (zu Deutsch: der Meister) bekannte Boxer im Alter von 78 Jahren verstorben.

"Wir werden uns an sein Vermächtnis, seine Leidenschaft für den Boxsport und den Stolz erinnern, mit dem er Mexiko stets vertreten hat. Ruhe in Frieden, Champion", schrieb der Verband in einem Instagram-Beitrag, womit der Tod eines der besten Fliegengewicht-Boxer des 20. Jahrhunderts offiziell bestätigt wurde.

1975 sicherte er sich den vom WBC vergebenen Weltmeistertitel durch einen Sieg über den Japaner Shōji Oguma (74). Anschließend setzte er sich an der Weltspitze fest, verteidigte den Gürtel 14 Mal (!) hintereinander, ehe er ihn 1979 dann aber an den Südkoreaner Park Chan-hee (69) verlor.

"Möge Gott ihn in seiner heiligen Herrlichkeit aufnehmen", nahmVerbandspräsident Mauricio Sulaimán (56) emotional Abschied von Canto.