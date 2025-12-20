Schwere Verletzung bei Influencer Jake Paul nach technischem K.o.

Miami - Der frühere Schwergewichtsweltmeister Anthony Joshua hat das ungleiche Duell gegen den Influencer Jake Paul wie erwartet klar für sich entschieden. Der 36 Jahre alte Brite besiegte in Miami den etwa zehn Jahre jüngeren US-Amerikaner in dem Duell über acht Runden durch einen technischen K.o. in der sechsten Runde.

Anthony Joshua siegte durch einen technischen K.o. in der sechsten Runde. © Lynne Sladky/AP/dpa

"Es war nicht die beste Performance, es dauerte etwas länger als erwartet", sagte Joshua nach dem Kampf und zollte seinem Gegner Respekt. Paul zeigte sich stolz und gab im Interview an, dass sein Kiefer gebrochen sei. Er wolle in Zukunft auch um einen Weltmeister-Gürtel boxen.

Der lukrative und zu einem Spektakel stilisierte Kampf am Samstagmorgen deutsche Zeit dauerte dabei länger, als viele Experten im Vorfeld vermuteten.

Paul war in seinem 14. offiziellen Kampf von Beginn an darauf aus, sich dem deutlich erfahreneren, größeren und schwereren Joshua zu entziehen. Der Brite konnte nicht wirklich glänzen und hatte Probleme, den flinken Paul zu treffen.

Erst als Paul ab der fünften Runde müde wurde, setzte der Brite zunehmend härtere Treffer und schickte den Amerikaner mehrfach in die Ringseile und zu Boden.

Mit einer harten Rechten Mitte der sechsten Runde beendete Joshua dann das Duell.