Verheerender Autounfall mit zwei Toten: Fahrer von Box-Superstar angeklagt!

Lagos (Nigeria) - Das alte Jahr endete für den ehemaligen Schwergewichts-Weltmeister Anthony Joshua (36) mit einem schrecklichen Autounfall , bei dem zwei Menschen starben. Nun wurde sein Fahrer angeklagt.

Wenige Tage vor dem Unfall stand Anthony Joshua (36) noch im Ring und kämpfte gegen Influencer Jake Paul (28, nicht im Bild). © GIORGIO VIERA / AFP

Das bestätigten die Behörden gegenüber dem britischen Sender BBC. Demnach werden Adeniyi Mobolaji Kayode (46) unter anderem fahrlässige Tötung durch gefährliches Fahren, unachtsames Fahren und das Fahren ohne Führerschein zur Last gelegt.

Der britische Box-Superstar war am Montag auf einer Autobahn nahe der nigerianischen Metropole Lagos unterwegs, als der Wagen, in dem er sich befand, mit einem stehenden Lkw kollidierte.

Bei dem tragischen Unglück kamen sein Personal-Trainer Latif Ayodele sowie sein Krafttrainer Sina Ghami ums Leben. "AJ" wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Inzwischen konnte der frühere Zweifach-Champion die Klinik aber wieder verlassen und nach Hause reisen, wie der nigerianische Informationsbeauftragte für den Bundesstaat Lagos in den sozialen Netzwerken mitteilte.