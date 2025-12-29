Box-Star Anthony Joshua in Unfall mit zwei Toten verwickelt

Lagos (Nigeria) - Der britische Box-Star Anthony Joshua (36) ist in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt worden. Zwei Menschen seien bei dem Unglück in Nigeria ums Leben gekommen, berichteten mehrere englische und nigerianische Medien übereinstimmend - auch unter Berufung auf Behörden. Joshua selbst sei mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden, hieß es weiter.

Der britische Schwergewichtsboxer Anthony Joshua (36) wurde nach einem schweren Verkehrsunfall in Nigeria mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. © GIORGIO VIERA / AFP

"Ein Fahrzeug rammte ein stehendes Fahrzeug. Leider gab es zwei Todesopfer. Anthony Joshua wurde von Ersthelfern am Unfallort behandelt und anschließend ins Krankenhaus gebracht", zitierte die "Daily Mail" den Polizeikommissar des Bundesstaats Ogun.

Nigerianische Behörden hätten bestätigt, dass es dem 36-Jährigen gut gehe, berichtete die BBC.

Videos im Internet zeigen, wie Joshua mit nacktem Oberkörper und schmerzverzerrtem Gesicht aus einem schwerbeschädigten Auto herausgehoben wird.

Der in England geborene Sohn nigerianischer Einwanderer hat demnach hinter dem Fahrersitz auf der Rückbank gesessen. Der Unfall soll sich auf einer Schnellstraße in Makun ereignet haben.

Er sei gerade im Familienurlaub und habe am Morgen von diesem Vorfall erfahren, sagte Joshuas Promoter Eddie Hearn der "Daily Mail": "Wir versuchen, Anthony zu kontaktieren, und möchten vorerst keine Spekulationen über seinen Zustand anstellen, aber glücklicherweise scheint es ihm nach den Bildern, die ich gesehen habe, gutzugehen."

Man warte auf weitere Informationen und wolle sich dann wieder äußern.