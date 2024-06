Weil es seiner Mutter schlecht geht? Skandal-Boxer randaliert in Hotel!

Beverly Hills (USA) - Skandal-Boxer Ryan Garcia (25) kommt einfach nicht zur Ruhe. Am Wochenende wurde der frühere Interims-Champion im Leichtgewicht festgenommen, weil er in einem Hotel randaliert haben soll. Seine Anwälte verweisen jedoch auf tragische Gründe für den Zwischenfall.

Am Sonntag meldete sich das Anwaltsteam des Star-Kämpfers in einem Statement: "Wir sind uns der jüngsten Festnahme bewusst. Sie kommt zu einer außerordentlich schwierigen Zeit für Ryan, da er mit verheerenden Nachrichten über den Gesundheitszustand seiner Mutter zu kämpfen hat", so seine Vertreter.

Wie das People Magazine berichtet, wurde der 25-Jährige am Samstag von der kalifornischen Polizei wegen Vandalismus-Vorwürfen aus dem Waldorf Astoria in Beverly Hills abgeführt.

Ein Familiendrama soll Ryan Garcia (25, M.) derzeit zu schaffen machen. © Sam Hodde / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Die Fans von "The Flash" spekulierten bereits in den vergangenen Tagen, dass seine Mutter an Brustkrebs leide, nachdem Garcia in einer Reihe von Nachrichten auf X unter anderem schrieb: "Brustkrebs ist dumm."

"Zuallererst bitten wir alle, Ryans Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit zu respektieren. Ryan hat im Laufe der Jahre offen über seine Probleme mit der psychischen Gesundheit gesprochen, und zurzeit hat er mit einer immensen emotionalen Belastung zu kämpfen", erklärten seine Anwälte nun.



In der Vergangenheit trat der Boxer immer wieder mit kuriosen Botschaften in den sozialen Netzwerken in Erscheinung, zudem sorgte er kürzlich mit einer positiven Dopingprobe nach seinem überraschenden Punktsieg am 20. April gegen Devin Haney (25) für Wirbel.

"Wir arbeiten mit Hochdruck daran, Ryan die Ressourcen zur Verfügung zu stellen, die er braucht", fügten die Anwälte des gebürtigen Kaliforniers an. "Unser Team setzt sich dafür ein, dass er die angemessene Hilfe und Betreuung erhält, um sowohl sein unmittelbares als auch sein langfristiges Wohlergehen zu gewährleisten."