"Trump" und "Steroid Jesus": Skandal-Boxer flippt nach Doping-Vorwürfen aus!

Am 20. April triumphierte Ryan Garcia (25, r.) ziemlich überraschend gegen den aktuellen WBC-Weltmeister Devin Haney (25). © Al Bello/Getty Images via AFP

Wie ESPN berichtet, wurde der 25-Jährige vor und am Tag seines Sieges gegen den aktuellen Leichtgewichts-Weltmeister aller vier bedeutenden Verbände positiv auf das leistungssteigernde Mittel "Ostarine" getestet.

Demnach stammen die untersuchten Urinproben von vor dem Kampf, die Ergebnisse lagen aber erst später vor. Garcia habe nun zehn Tage Zeit, um zu beantragen, dass seine B-Probe getestet wird.

"King Ryan" hatte Devin "The Dream" Haney am 20. April per Punktentscheid besiegt und den in 31 Duellen zuvor nicht bezwungenen Linksausleger dabei dreimal auf die Bretter geschickt.

Der WM-Gürtel stand jedoch nicht auf dem Spiel, da Garcia am Tag des offiziellen Wiegens knapp anderthalb Kilogramm zu schwer war.

Den Triumph will er sich aber trotzdem nicht nehmen lassen. Auf dem Kurznachrichtendienst X teilte er nach Bekanntwerden der Anschuldigung in alle Richtungen aus - und verstrickte sich zum Teil in wildeste Verschwörungstheorien.