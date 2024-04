Nach Kreißsaal-Trennung: Skandal-Boxer verlobt sich mit Erotik-Star!

Ryan Garcia (25) hat nach seiner kuriosen Trennung im Januar wohl eine neue Ehefrau gefunden. © Sam Hodde / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

In einem Schwarz-Weiß-Video auf dem Kurznachrichtendienst X teilte der 25-Jährige den angenommenen Antrag wenige Tage vor seinem WBC-Titelkampf im Super-Leichtgewicht gegen Devin Haney (25) mit der Welt.

Dazu schrieb der Herausforderer und vermutlich Bald-Ehemann: "Sie hat Ja gesagt! Ich bin so glücklich und motiviert für meinen Kampf."

In dem Clip sieht man "The Flash" auf seinen Knien, am Ende küsst sich das Paar innig. "Sie ist meine Ehefrau oder Zukünftige, aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr glücklich", fügte Ryan an.

Die Worte des früheren Interim-Champions im Leichtgewicht sind dabei allerdings mit Vorsicht zu genießen, denn seit Monaten sorgt das "Enfant terrible" mit kryptischen Posts, Verschwörungstheorien und vogelwilden Ansagen in den sozialen Netzwerken für Verwunderung.

Erst Anfang März fingierte er in einer Reihe von mysteriösen Video-Beiträgen sogar den augenscheinlichen Mord an ihm selbst.