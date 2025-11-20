Sorgt Herausforderer Reis beim Profi-Boxen für die nächste "Blutschlacht"?

Chemnitz - Zum dritten Mal steigt am Samstagabend im Chemnitzer Kraftverkehr die SES-Box-Gala. Zum ersten Mal erleben die 1800 Zuschauer in der ausverkauften Halle (es gibt nur noch wenige Restkarten) nicht nur sieben Profikämpfe, sondern auch zwei Duelle aus dem Amateurbereich.

Im Mai stand Artur Reis gegen den Kroaten Mate Rudan zehn Runden im Ring und schnappte sich am Ende den Titel des IBF-European-Champions. © IMAGO / HMB-Media

"Wir werden zwei Halbfinals des 31. Internationalen Boxturniers im Kraftverkehr austragen", verriet Urgestein Olaf Leib. Der 59-Jährige und die Wölfe vom Boxclub Chemnitz unterstützten den SES-Box-Stall auch in diesem Jahr wieder bei der Vorbereitung des Boxabends, der gleich zwei EM-Titelkämpfe bereithält.

Ab 21 Uhr stehen sich im Cruisergewicht der Nürnberger Armend Xhoxhaj und der Finne Niklas Räsänen gegenüber. Anschließend (circa 22.15 Uhr/MDR live) steigt der Hauptkampf zwischen Titelverteidiger Mateusz Tryc (Polen) und Artur Reis.

Der seit Dienstag 33 Jahre alte Reis sorgte im Mai mit der "Blutschlacht von Magdeburg" für Schlagzeilen. Gegen den Kroaten Mate Rudan ging es über zehn Runden knallhart und blutig zur Sache. Reis gewann und schnappte sich den Titel des IBF-European-Champions.

Am Samstag will er den WBO-EM-Gürtel zurück ins Magdeburger SES-Lager holen. Den hatte der Berliner Nick Hannig - er besiegte vor einem Jahr in Chemnitz Tom Dzemski - im April an Tryc verloren.