Sorgt Herausforderer Reis beim Profi-Boxen für die nächste "Blutschlacht"?
Chemnitz - Zum dritten Mal steigt am Samstagabend im Chemnitzer Kraftverkehr die SES-Box-Gala. Zum ersten Mal erleben die 1800 Zuschauer in der ausverkauften Halle (es gibt nur noch wenige Restkarten) nicht nur sieben Profikämpfe, sondern auch zwei Duelle aus dem Amateurbereich.
"Wir werden zwei Halbfinals des 31. Internationalen Boxturniers im Kraftverkehr austragen", verriet Urgestein Olaf Leib. Der 59-Jährige und die Wölfe vom Boxclub Chemnitz unterstützten den SES-Box-Stall auch in diesem Jahr wieder bei der Vorbereitung des Boxabends, der gleich zwei EM-Titelkämpfe bereithält.
Ab 21 Uhr stehen sich im Cruisergewicht der Nürnberger Armend Xhoxhaj und der Finne Niklas Räsänen gegenüber. Anschließend (circa 22.15 Uhr/MDR live) steigt der Hauptkampf zwischen Titelverteidiger Mateusz Tryc (Polen) und Artur Reis.
Der seit Dienstag 33 Jahre alte Reis sorgte im Mai mit der "Blutschlacht von Magdeburg" für Schlagzeilen. Gegen den Kroaten Mate Rudan ging es über zehn Runden knallhart und blutig zur Sache. Reis gewann und schnappte sich den Titel des IBF-European-Champions.
Am Samstag will er den WBO-EM-Gürtel zurück ins Magdeburger SES-Lager holen. Den hatte der Berliner Nick Hannig - er besiegte vor einem Jahr in Chemnitz Tom Dzemski - im April an Tryc verloren.
Artur Reis brennt auf den EM-Kampf gegen Mateusz Tryc
"Ich habe mich zwölf Wochen lang auf Reis vorbereitet. Als Titelverteidiger ist es meine Pflicht, den Kampf so zu gestalten, dass ich am Ende der Gewinner bin", sagte der 34 Jahre alte Tryc.
Reis will seine Stärken dagegensetzen. Er kam optimal und verletzungsfrei durch die Vorbereitung, hatte starke Sparringspartner und brennt auf den EM-Kampf.
"Mateusz gibt nie auf. Er geht immer nach vorn, lässt sich auch gern mal auf einen Schlagabtausch ein. Ich muss klar und konzentriert bleiben", erklärte der im russischen Nowosibirsk geborene und in Wolfsburg lebende Faustkämpfer.
Promoter Ulf Steinforth freut sich auf das dritte SES-Gastspiel im Kraftverkehr: "Tryc gegen Reis - das ist einer der geilsten Kämpfe, die ich je organisiert haben", betonte der Magdeburger.
Titelfoto: IMAGO / Ed Gar