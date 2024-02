Box-Superstar lässt Geburt seiner Tochter sausen, dann erlebt er böse Überraschung!

Spanien - Die schier endlose Saga um den mit Spannung erwarteten Boxkampf zwischen Oleksandr Usyk (37) und Tyson Fury (35) geht schon außerhalb des Rings in die nächste Runde. Für den ukrainischen Vierfach-Weltmeister war das allerdings mit einem großen Opfer verbunden.

Oleksandr Usyk (37) konnte wegen seines Trainings nicht bei seiner Ehefrau Ekaterina sein. © Screenshot/Instagram/usyk_kate1505

Der Schwergewichts-Champion hat für das Trainingscamp in Vorbereitung auf den Schlagabtausch mit dem "Gypsy King" nämlich die Geburt seiner Tochter verpasst, wie er vor wenigen Tagen auf einer Pressekonferenz verriet.

"Ich war nicht bei meiner Frau, als sie entbunden hat, obwohl ich hätte dort sein sollen, in den Krankenhausfluren. Wahrscheinlich nicht direkt an ihrer Seite, die Geburt ist ihre Sache. Aber ich hätte auf dem Flur stehen sollen, wo ich meine kleine Tochter weinen gehört hätte", so der 37-Jährige.

Infolge langwieriger Verhandlungen beider Lager war der herbeigesehnte WM-Vereinigungskampf eigentlich schon für das Jahresende 2023 geplant gewesen, doch nach der völlig überraschenden Fast-Blamage von Fury gegen den Ex-UFC-Star Francis Ngannou (37) im Oktober lag das Spektakel erst einmal wieder auf Eis.

Immerhin konnte ein zeitnaher Ersatztermin am 17. Februar gefunden werden. Um sich topfit zu ackern, reiste Usyk ins Camp nach Spanien. Dort weilte er auch vor rund zwei Wochen, als seine Tochter das Licht der Welt erblickte.

Nur fünf Tage später sagte sein britischer Rivale den Kampf dann allerdings erneut ab.