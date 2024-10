Vor den Augen seiner Mutter: Box-Champion (†31) auf offener Straße erschossen!

Los Angeles (USA) - Eine Mutter trauert um ihren Sohn, die Sport-Welt um einen Champion! Der US-amerikanische Profi-Boxer Mylik Birdsong wurde am Wochenende vor seinem Elternhaus in Los Angeles im Alter von gerade einmal 31 Jahren erschossen.

Box-Weltmeister Mylik Birdsong wurde nur 31 Jahre alt. © Screenshot/X/kingmylik_theboxer

Wie der TV-Sender "abc7" berichtete, ereignete sich die Tragödie am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr.



Nach Angaben der Polizei näherten sich ihm mindestens zwei Männer in einem dunklen SUV und eröffneten das Feuer. Birdsong ergriff zu Fuß die Flucht, doch die beiden Verdächtigen seien aus dem Wagen gestiegen und hätten den Box-Profi verfolgt. Dabei schossen sie demnach weiter auf ihn.

Insgesamt sieben Kugeln trafen den 31-Jährigen. Zwar sei er umgehend in ein Krankenhaus gebracht worden, doch dort hätten die Ärzte nur noch seinen Tod feststellen können.

"Es ist einfach nur sinnlos", erklärte seine Mama Zonyia im Interview mit dem Sender. "Ich weiß nicht, wie ich das verarbeiten soll. Er ist ein Drilling. Ich habe seine beiden Brüder bei der Geburt verloren, er überlebte. Es fühlt sich alles taub an."

Laut seiner Mutter kam Birdsong gerade für ein Familienessen heim, als die Schützen auf ihn zusteuerten und abdrückten. Sie habe die schrecklichen Szenen sogar mitansehen müssen.

"Sie haben mein Kind vor meinen Augen ermordet", so Zonyia weiter. "Wer macht so was?"