Claudia Pechstein wieder auf dem Eis und Nachwuchs-Mentorin!

Die sechsfache Olympiasiegerin, Claudia Pechstein (51) wird Mentorin für den Eisschnelllauf-Nachwuchs. © Michael Schwartz/dpa

Die 51-Jährige werde als "Mentorin für kompetentes Leistungsverhalten" eingesetzt, wie die DESG am Montag dem rbb mitteilte. Der Verband war für eine Stellungnahme angefragt.

DESG-Präsident Matthias Große sagte, Pechstein solle dem Nachwuchs "beratend zur Seite stehen, ihre jahrzehntelange Erfahrung weitergeben.

Wer die Chance hat, von solch einer Legende des Sports betreut zu werden, der wird sich verbessern".

Die Berliner Eisschnellläuferin hatte am Samstag ihren 43. nationalen Meistertitel gewonnen. Auch in anderen Ländern gibt es die Funktion der Mentorin, um junge Aktive auf internationale Einsätze vorzubereiten. In den Niederlanden hat die frühere Weltklasseläuferin Ireen Wüst (37) die Position inne.