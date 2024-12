Bittere Enttäuschung bei der Darts-WM! Clemens schon nach erstem Spiel raus

Gabriel Clemens (41) scheiterte bereits an seiner ersten Hürde bei der Darts-WM. © Bradley Collyer/PA Wire/dpa

Weil er in der ersten Runde aufgrund seiner Position in der Weltrangliste ein Freilos erhalten hatte, bestritt Clemens gegen Owen sein erstes Match - und war alles andere als in der Topform, die ihn zwei Jahre zuvor noch ins Halbfinale geführt hatte.

Stattdessen startete er unkonzentriert und verlor die ersten beiden Sätze gegen den Underdog aus Wales, blieb besonders im zweiten Durchgang chancenlos.

Im dritten Satz schlug der "German Giant" noch einmal zurück, doch Owen holte sich den vierten Satz und damit das Spiel.