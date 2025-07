Die Queen ist wieder Single: Darts-Traumpaar hat sich getrennt

Alles in Kürze

Fallon Sherrock (31) ist wieder Single. © Zac Goodwin/PA Wire/dpa

Das bestätigten Ex-Profi Vincent van der Voort (49) und Moderator Damian Vlottes in der neuesten Ausgabe des Podcasts "Darts Draait Door".

"Sie haben sich getrennt, das haben sie mir gesagt", erklärte der Talkmaster, dem früheren Pfeilwerfer war das aber nicht neu: "Stimmt, ja."

Schmutzige Wäsche wollte der Niederländer jedoch nicht waschen: "Was soll ich dazu sagen? Ich mische mich nicht in Privatsachen ein. Den Grund kenne ich auch nicht. Sie hat es mir gesagt, und ich frage da nicht weiter nach", gab der 49-Jährige zu Protokoll.

Seinen Worten ließ van der Voort allerdings nur bedingt Taten folgen, denn einen kleinen Einblick gewährte er anschließend doch. So habe es zwischen der "Queen of the Palace" und "Cammy" schon eine Weile gekriselt.

Verantwortlich sei unter anderem ein Vorfall Anfang März bei den UK Open. Menzies ließ es dort wohl etwas zu doll krachen und soll deshalb auf einem Dixi-Klo eingeschlafen sein. "Obwohl er am nächsten Tag spielen musste. Das war nicht gut. Aber irgendwie passt das zu ihm", erzählte der ehemalige Darts-Star.