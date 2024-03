Darts-Eklat: Skandal-Profi boxt Gegner nach Niederlage!

Der Vorfall zieht jetzt weite Kreise: Am Montag meldete sich die PDC zu Wort und kündigte eine Untersuchung des Geschehens an.

Am vergangenen Wochenende nahm der britische Darts-Profi, der erst seit 2023 wieder eine Tour Card für die PDC Pro Tour hat, an einem lokalen Darts-Turnier in Nuneaton teil.

Es ist nicht das erste Mal, dass Smith-Neale mit seinem Verhalten für Unruhe sorgt.

Im Darts gilt er als einer der unbeliebtesten Sportler überhaupt, wie Ex-Profi Paul Nicholson (44) laut DartsNews bei Sporting News erzählte.

"Er hat, gelinde gesagt, durch sein Verhalten abseits des Platzes einen schlechten Ruf", sagte der Australier und fügte hinzu: "In all der Zeit, in der ich mich mit dem Sport beschäftige, habe ich noch nie jemanden gekannt, der bei den Dartspielern so unbeliebt war wie Adam Smith-Neale."

Die Feindseligkeit gegenüber dem Briten geht sogar so weit, dass Fans nach seinem Comeback auf der PDC Pro Tour eine Petition starteten, um dem 30-Jährigen seine Pro Card wieder zu entziehen. In dieser warfen sie Smith-Neale vor, Darts-Fans um Geld betrogen zu haben.

Zudem kam es laut Nicholson 2011 zu einem unschönen Vorfall, als der Skandal-Profi seinem Kontrahenten Simon Whitlock (55) auf den Rücken sprang, dieser sich dadurch den Knöchel brach und mehrere Turniere verpasste.