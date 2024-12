Darts-Sensation perfekt! Weltmeister verliert Pfeile-Krimi im Ally Pally und ist raus

Beim Spielstand von 2:2 ging es in die Verlängerung, wo Doets an seine vorangegangene Leistung anknüpfen und nach zehn Legs den 3:2-Sieg letztendlich eintüten konnte.

Und so entpuppte sich das Match als packender Thriller, der nicht nur die Zuschauer vor dem TV von den Sitzen riss, sondern auch den voll besetzten und altehrwürdigen Alexandra Palace - liebevoll Ally Pally genannt - im Norden der Millionenmetropole London in ein tobendes Tollhaus verwandelte.

Im letzten Spiel des gestrigen Donnerstagabends unterlag Titelanwärter Michael Smith (34) völlig überraschend dem Niederländer Kevin Doets (26) und schied damit bereits in Runde eins aus.

"Ich kann es nicht beschreiben. Dieses Spiel war seltsam. Der letzte Satz war unglaublich", konnte der Niederländer seinen Erfolg im Krimi-Duell gegen den Weltmeister von 2023 kaum fassen.

"Das ist das stressigste Spiel, das ich in meinem Leben je hatte. Oh ja! Ich dachte, wenn ich mich konzentriere, werde ich das Spiel nicht verlieren. Es war sehr knapp", ließ Doets das Geschehene Revue passieren und erklärte zudem: "Über die Linie zu kommen, ist unglaublich. Dieses Spiel zu gewinnen, bedeutet so viel."