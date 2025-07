Darts-Star verliert seine Pfeile - und gewinnt trotzdem

Gliwice (Polen) - Kein Koffer? Kein Problem! Gerwyn Price (40) hat sich am Samstag den Triumph bei den Poland Darts Masters 2025 geschnappt, obwohl die Anreise nach Gliwice für den "Iceman" nicht gerade reibungslos lief. Das Wichtigste fehlte nämlich.

Gerwyn Price (40) durfte auch in Polen jubeln, musste sich aber erst einmal an neue Darts gewöhnen. (Archivfoto) © Andreas Gora/dpa

"Ich habe meinen Koffer und meine Darts verloren", erklärte der Waliser nach dem 8:7-Sieg im Herzschlagfinale gegen Stephen Bunting (40) auf einer Pressekonferenz.

Daher habe sich der Weltmeister von 2021 für das Turnier kurzfristig neue Pfeile besorgen müssen, was nicht gerade förderlich für sein Spiel gewesen sei.

"Ich hatte das Gefühl, dass die Spitzen etwas zu lang waren, deswegen habe ich sie zwei Tage lang runtergefeilt", beschrieb der 40-Jährige die Probleme auf und neben der Bühne. Wie genau sein Gepäck und damit sein Arbeitswerkzeug abhandenkam, verriet Price hingegen nicht.

Umso schöner fühlte sich für ihn der Turniersieg nach einer längeren Durststrecke an: "Ich bin sehr zufrieden, dass ich gewonnen habe, gerade wenn man die Umstände bedenkt", freute sich der Weltranglisten-Elfte.

"Mental so stark zu sein und sich durch Partien zu kämpfen, in denen ich kein absolutes Vertrauen in meine Pfeile hatte, zeigt, wie stark und widerstandsfähig ich bin", klopfte sich Price vollkommen verdient auf die Schulter.