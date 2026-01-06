Darts-Star nicht für Premier League nominiert: Jetzt stichelt er gegen die PDC
Aldershot (England) - Trotz guter Leistungen 2025 wurde Darts-Profi James Wade (42) nicht für die Premier League nominiert. Seiner Enttäuschung machte der Engländer auf Social Media Luft - und unterließ es dabei nicht zu sticheln.
Am Montag gab die PDC die acht Teilnehmer der diesjährigen Premier League bekannt, neben den Top vier der Order of Merit werden vier weitere Darts-Profis eingeladen. Wade hatte sich Hoffnungen gemacht, zum ersten Mal seit 2022 wieder dabei zu sein und schoss im Anschluss gegen den Darts-Weltverband.
"Harte Arbeit zahlt sich aus ... wirklich?", schrieb der 42-Jährige auf X.
Letztendlich sprach aber vor allem der Frust aus dem Premier-League-Sieger von 2009. Er sei "enttäuscht, aber stolz auf die Arbeit, die ich in diesem Jahr investiert habe, um ein Ziel zu erreichen: in die Premier League zurückzukehren. Es tut weh, das zu verpassen, aber so ist es nun mal", betonte Wade.
Obwohl er überraschend schon in der zweiten Runde der diesjährigen Darts-WM an Ricky Evans (35) gescheitert war, hielt "The Machine" an seinem Traum fest: "Ich habe auf meine Leistungen in großen Momenten vertraut, habe zwei Major-Finals und zwei Major-Viertelfinals erreicht, und ich werde dem Prozess weiter vertrauen. Jetzt geht es zurück an die Arbeit. 2026, ich werde bereit sein."
Darts: Fans von James Wade wollen Stephen Bunting aus der Premier League streichen
Statt Wade erhielten Stephen Bunting (40), Jonny Clayton (51), Gerwyn Price (40) sowie Debütant Josh Rock (24) eine Einladung der PDC, auch der neue Weltranglisten-Dritte Gian van Veen (23) ist zum ersten Mal dabei.
Dass Gerwyn Price als Zwölfter der Order of Merit eine Wildcard erhalten hatte, zeigt auch, dass Wades Hoffnungen nicht unberechtigt waren, er befindet sich auf Rang elf.
Zudem erhielt "The Machine" viel Unterstützung von seinen Fans, die ihn viel lieber als Bunting, dessen Leistungen gerade zum Ende des Jahres hin umstritten waren, in der populären Turnierserie gesehen hätten.
"Wie hat es Bunting bloß vor dir hineingeschafft?", fragte ein User unter Wades Post, zahlreiche andere fanden wenige freundliche Worte für den 40-Jährigen und seine Nominierung.
Die Unterstützung hilft Wade letztendlich aber auch nicht - er kann nur mit Top-Leistungen versuchen, sich 2027 endlich wieder für die Premier League zu qualifizieren.
