Darts-Star nicht für Premier League nominiert: Jetzt stichelt er gegen die PDC

Aldershot (England) - Trotz guter Leistungen 2025 wurde Darts-Profi James Wade (42) nicht für die Premier League nominiert. Seiner Enttäuschung machte der Engländer auf Social Media Luft - und unterließ es dabei nicht zu sticheln.

James Wade (42) ist schwer enttäuscht: Er erhielt keine Einladung für die Premier League. © Bernd Thissen/dpa

Am Montag gab die PDC die acht Teilnehmer der diesjährigen Premier League bekannt, neben den Top vier der Order of Merit werden vier weitere Darts-Profis eingeladen. Wade hatte sich Hoffnungen gemacht, zum ersten Mal seit 2022 wieder dabei zu sein und schoss im Anschluss gegen den Darts-Weltverband.

"Harte Arbeit zahlt sich aus ... wirklich?", schrieb der 42-Jährige auf X.

Letztendlich sprach aber vor allem der Frust aus dem Premier-League-Sieger von 2009. Er sei "enttäuscht, aber stolz auf die Arbeit, die ich in diesem Jahr investiert habe, um ein Ziel zu erreichen: in die Premier League zurückzukehren. Es tut weh, das zu verpassen, aber so ist es nun mal", betonte Wade.

Obwohl er überraschend schon in der zweiten Runde der diesjährigen Darts-WM an Ricky Evans (35) gescheitert war, hielt "The Machine" an seinem Traum fest: "Ich habe auf meine Leistungen in großen Momenten vertraut, habe zwei Major-Finals und zwei Major-Viertelfinals erreicht, und ich werde dem Prozess weiter vertrauen. Jetzt geht es zurück an die Arbeit. 2026, ich werde bereit sein."