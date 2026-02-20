Seifiger Spielverderber: Klo-Gang wird Darts-Star zum Verhängnis

Antwerpen (Belgien) - Auch nach dem dritten Premier-League-Spieltag in Glasgow wartet Darts-Profi Josh Rock (24) noch auf seine ersten Punkte, am Donnerstagabend schied er im Viertelfinale trotz guter Leistung gegen Luke Humphries (31) aus. Doch der Nordire lernt stetig dazu - und enthüllte einen kuriosen Fauxpas aus der Vorwoche.

Der Gang aufs Klo wurde Josh Rock (24) in Belgien zum Verhängnis. © Adam Davy/PA/dpa

Denn in Antwerpen wirkte "Rocky" bei seiner 2:6-Pleite gegen den späteren Sieger Michael van Gerwen (36) noch deutlich nervöser und fand nie wirklich in die Partie. Dafür gab es allerdings einen guten Grund.

Kurz vor dem Match musste der 24-Jährige nämlich noch einmal auf die Toilette, wobei er sich quasi seine Wurffähigkeiten von den Händen wusch.

"Ich habe die Seife benutzt, wie man das halt macht, und als ich auf die Bühne kam, habe ich sofort gemerkt: Das wird kein guter Start", erklärte die Nummer neun der Welt im Interview mit "Online Darts". "Ich hatte überhaupt keinen Grip mehr."

Ohne Vertrauen in die eigenen Finger ließ sich Rock von "MvG" überrollen, nachhaltigen Schaden - vor allem im Kopf - hinterließ der Patzer aber offenbar nicht.

"Ich musste sofort darüber lachen, weil ich wusste, was los war. Wenn ich nicht gewusst hätte, warum ich so werfe, dann wäre das ein Problem gewesen. Aber so habe ich das einfach akzeptiert", versicherte der WM-Achtelfinalist.