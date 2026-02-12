Giftpfeile statt Darts: Michael Smith und seine Ehefrau legen sich mit Gegner an

Krakau (Polen) - Diese beiden Darts-Profis werfen jetzt Giftpfeile! Bei der Qualifikation für die Masters in Polen setzte sich Mickey Mansell (52) gegen Michael Smith (35) durch, was der "Bully Boy" mit ein paar scharfen Worten quittierte. Der Nordire antwortete, was wiederum sogar die Ehefrau des Weltmeisters von 2023 auf den Plan rief.

Mickey Mansell (52) kam mit seiner Spielweise bei Michael Smith gar nicht gut an. © Steven Paston/PA Wire/dpa

Der 35-Jährige kritisierte die Spielweise seines Gegners nach der 3:6-Pleite zunächst am Mittwoch in einem inzwischen wieder gelöschten Facebook-Post.

"Stell Dir vor, Du machst sowas, um ein Spiel zu gewinnen. Tinkerbell wird nicht vorbeikommen und deine Pfeile bewegen. Es gibt keinen Grund, 15 Sekunden aufs Board zu starren", schrieb die aktuelle Nummer 32 der Welt. "Eine schreckliche Mentalität und ein schrecklicher Spieler."

Mansell ist für seinen langsamen Ablauf am Oche bekannt, der immer mal wieder schnellere Akteure frustriert. Smith hatte den Hals offenbar voll, denn er gab auch gleich noch bekannt, dass er nicht an der Quali für das zweite European-Tour-Event des Jahres in Göttingen teilnehmen wird.

Eine bissige Reaktion vom "Clonoe Cyclone" ließ nicht lange auf sich warten: "Ich hätte Boxer werden sollen! Ich habe einen Mann gleich aus zwei Turnieren gehauen", schrieb der 52-Jährige auf X.

Das provozierte dann aber eine Antwort von Dagmara Smith, der Frau des "Bully Boy": "Nein, hättest Du nicht, deine Bewegungen sind viel zu langsam dafür" - Wumms!