Giftpfeile statt Darts: Michael Smith und seine Ehefrau legen sich mit Gegner an
Krakau (Polen) - Diese beiden Darts-Profis werfen jetzt Giftpfeile! Bei der Qualifikation für die Masters in Polen setzte sich Mickey Mansell (52) gegen Michael Smith (35) durch, was der "Bully Boy" mit ein paar scharfen Worten quittierte. Der Nordire antwortete, was wiederum sogar die Ehefrau des Weltmeisters von 2023 auf den Plan rief.
Der 35-Jährige kritisierte die Spielweise seines Gegners nach der 3:6-Pleite zunächst am Mittwoch in einem inzwischen wieder gelöschten Facebook-Post.
"Stell Dir vor, Du machst sowas, um ein Spiel zu gewinnen. Tinkerbell wird nicht vorbeikommen und deine Pfeile bewegen. Es gibt keinen Grund, 15 Sekunden aufs Board zu starren", schrieb die aktuelle Nummer 32 der Welt. "Eine schreckliche Mentalität und ein schrecklicher Spieler."
Mansell ist für seinen langsamen Ablauf am Oche bekannt, der immer mal wieder schnellere Akteure frustriert. Smith hatte den Hals offenbar voll, denn er gab auch gleich noch bekannt, dass er nicht an der Quali für das zweite European-Tour-Event des Jahres in Göttingen teilnehmen wird.
Eine bissige Reaktion vom "Clonoe Cyclone" ließ nicht lange auf sich warten: "Ich hätte Boxer werden sollen! Ich habe einen Mann gleich aus zwei Turnieren gehauen", schrieb der 52-Jährige auf X.
Das provozierte dann aber eine Antwort von Dagmara Smith, der Frau des "Bully Boy": "Nein, hättest Du nicht, deine Bewegungen sind viel zu langsam dafür" - Wumms!
Michael Smith plagen weiterhin gesundheitliche Probleme
In einem weiteren Beitrag klärte Smith noch über den wahren Grund seines Rückzugs auf. Der zeigte nämlich ein Bild seiner im Zuge der Flugreise geschwollenen Füße.
"Ich will keine Sympathie, es ist einfach nur ärgerlich, weil ich mir sowas hier antue, um den Sport auszuüben, den ich liebe. Und dann macht es mich wütend, dass ich mich mit solchen Taktiken rumschlagen muss", erklärte der dreifache Major-Sieger seinen Frust.
Schon seit Monaten plagen Smith gesundheitliche Probleme. Der Brite leidet unter Arthrose, hat chronische Schmerzen im linken Fuß und Knöchel sowie Schulter- und Handgelenksbeschwerden.
Bei der vergangenen WM war für ihn schon in der zweiten Runde gegen Niels Zonneveld (27) Schluss, seit rund zwei Jahren konnte er keinen Major-Titel mehr gewinnen und fiel dadurch in der Weltrangliste ab.
Titelfoto: Bildmontage: Steven Paston/PA Wire/dpa, Jürgen Kessler/dpa, Screenshot/X/DagaDarts