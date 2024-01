Darts-Superstar kommt nach Berlin

Luke Littler (16) verpasste den WM-Titel nur knapp. © Zac Goodwin/PA Wire/dpa

Lange Zeit galt es als unsicher, ob Darts-Newcomer Luke Littler bei der kommenden Premier League mit am Start sein wird.

Wie die Professional Darts Corporation (PDC) am Donnerstag mitteilte, gehört der 16-Jährige nun doch zur achtköpfigen Darts-Elite, die in den nächsten Wochen durch Europa reisen wird.

Littler, der mit seinen 16 Jahren bis ins WM-Finale stürmte und sich dort nur knapp dem späteren Weltmeister Luke Humphries (28) geschlagen geben müsste, wird Anfang Februar in der Hauptstadt auflaufen.

Den Auftakt in die diesjährige Premier League gibt es am 1. Februar in Cardiff (Wales). Eine Woche später, am 8. Februar, gastiert die PDC in Berlin. Das Event findet in der Arena am Ostbahnhof statt.