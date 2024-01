Sensationsfinale bei der Darts-WM: Humphries schlägt Wunderkind Littler (16)!

London - Luke Humphries (28) hat das Darts-Märchen von Luke Littler (16) in London gestoppt und ist erstmals Weltmeister. Der künftige Primus besiegte den blutjungen Herausforderer in einem packenden Finale am Mittwochabend mit 7:4 und darf sich nach dem bisher größten Erfolg seiner Karriere über ein Preisgeld von 500.000 Pfund (knapp 600.000 Euro) freuen.