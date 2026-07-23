Match-Abbruch nach Kreislaufkollaps und Ohnmacht! Große Sorge um Darts-Star
Blackpool (England) - Große Sorgen um Cameron Menzies (37)! In der zweiten Runde des World Matchplays in Blackpool erlitt der Darts-Star einen Schwächeanfall und musste seine Partie abbrechen.
Der Schotte duellierte sich gerade mit Ross Smith (37), als er im vierten Leg mehrfach seine Würfe abbrechen musste, sich offenbar nicht konzentrieren konnte.
Schließlich musste er den Carpet verlassen und ging in die Knie, musste das Match abbrechen und konnte die Bühne nur mit Unterstützung verlassen. Wie die PDC später mitteilte, hatte Menzies zwischenzeitlich sogar das Bewusstsein verloren!
"Cameron Menzies wurde am Mittwochabend während seines Spiels der zweiten Runde gegen Ross Smith beim Betfred World Matchplay plötzlich unwohl", schrieb der Verband in einem Statement auf X: "Cameron litt unter hohem Blutdruck, wodurch ihm schwindelig wurde und er schließlich in Ohnmacht fiel."
Noch vor Ort wurde der 37-Jährige von einem medizinischen Team untersucht, das ihn allerdings für gesund genug befunden habe, um in seine Unterkunft zurückzukehren. Um einen Krankenhausaufenthalt kam "Cammy" also herum.
"Wir wünschen Cameron alles Gute und freuen uns darauf, ihn bald wieder im Einsatz zu sehen", schloss die PDC.
Cameron Menzies hat ein echtes Seuchenjahr hinter sich
Kurze Zeit später meldete sich auch Menzies selbst in einer kurzen Nachricht auf Facebook zu Wort.
"Danke an alle, die sich nach mir erkundigt und mir Nachrichten geschrieben haben. Es geht mir gut", gab der WM-Halbfinalist von 2022 ein kurzes Update.
Damit geht ein Seuchenjahr für den 37-Jährigen weiter, in dem zunächst die Trennung von seiner langjährigen Freundin Fallon Sherrock (32) bekannt wurde und er dann mit seinem Ausraster bei der Darts-WM, als er auf einen Tisch einschlug, negativ auf sich aufmerksam machte - kurz zuvor war sein Onkel gestorben, zu dem er eine enge Verbindung hatte.
Dieser Ausraster führte schließlich zu einer Verletzung, die ihn beinahe seine Karriere kostete, weil er ein anhaltendes Taubheitsgefühl in der Hand verspürte.
Gerade schien es bei Menzies aber wieder aufwärtszugehen, vor wenigen Monaten enthüllte er, dass er wieder in einer Beziehung ist, gewann sein erstes Turnier seit Langem und warf in der ersten Runde des World Matchplay sogar Ex-Weltmeister Luke Humphries (31) aus dem Turnier. Doch nun folgt der nächste Rückschlag für "Cammy" ...
Titelfoto: Steven Paston/PA Wire/dpa