Match-Abbruch nach Kreislaufkollaps und Ohnmacht! Große Sorge um Darts-Star

Blackpool (England) - Große Sorgen um Cameron Menzies (37)! In der zweiten Runde des World Matchplays in Blackpool erlitt der Darts-Star einen Schwächeanfall und musste seine Partie abbrechen.

Cameron Menzies (37) erlitt in der zweiten Runde des World Matchplays einen Kreislaufkollaps. © Steven Paston/PA Wire/dpa

Der Schotte duellierte sich gerade mit Ross Smith (37), als er im vierten Leg mehrfach seine Würfe abbrechen musste, sich offenbar nicht konzentrieren konnte.

Schließlich musste er den Carpet verlassen und ging in die Knie, musste das Match abbrechen und konnte die Bühne nur mit Unterstützung verlassen. Wie die PDC später mitteilte, hatte Menzies zwischenzeitlich sogar das Bewusstsein verloren!

"Cameron Menzies wurde am Mittwochabend während seines Spiels der zweiten Runde gegen Ross Smith beim Betfred World Matchplay plötzlich unwohl", schrieb der Verband in einem Statement auf X: "Cameron litt unter hohem Blutdruck, wodurch ihm schwindelig wurde und er schließlich in Ohnmacht fiel."

Noch vor Ort wurde der 37-Jährige von einem medizinischen Team untersucht, das ihn allerdings für gesund genug befunden habe, um in seine Unterkunft zurückzukehren. Um einen Krankenhausaufenthalt kam "Cammy" also herum.

"Wir wünschen Cameron alles Gute und freuen uns darauf, ihn bald wieder im Einsatz zu sehen", schloss die PDC.