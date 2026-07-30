Top-Spieler würde am liebsten sofort aufhören, aber "Darts bezahlt eben die Rechnungen"

Bradford (England) - Verlässt der "Rockstar" bald die Bühne? Joe Cullen (37) gehört schon seit fast 20 Jahren zur Top-Riege der Darts-Spieler , doch nun ließ er schonungslos ehrlich durchblicken, dass er eigentlich gar keine große Lust mehr auf den Pfeilesport hat - und nie wirklich hatte.

Joe Cullen (37) gehört schon lange zur Darts-Weltspitze. Feuer und Flamme für den Sport ist er aber überhaupt nicht. © John Walton/PA Wire/dpa

Drei WM-Achtelfinals, ein packendes Endspiel in der Premier League, der Masters-Titel 2022 und zahlreiche Spektakel-Duelle an der Scheibe, an die sich viele Fans für immer erinnern werden: All das steht schon in der Vita des Engländers. Und trotzdem würde er die Flights am liebsten sofort an den Nagel hängen.

"Ich kann 100 Dinge aufzählen, die ich lieber machen würde als Darts, aber Darts bezahlt eben die Rechnungen", offenbarte der 37-Jährige im "Tops & Tales"-Podcast mit Caller Huw Ware (32). "Wenn ich einen anderen Job finden würde, der genauso gut bezahlt wird, dann würde ich den machen."

Dabei ist Cullen sehr wohl bewusst, dass er sich in einer äußerst privilegierten Position befindet. In den vergangenen beiden Jahren spielte der "Rockstar" mehr als 300.000 Euro ein, aktuell belegt er immer noch den 31. Platz der Weltrangliste.

Mit gerade einmal 18 Jahren kämpfte er sich als junger Vater hingegen eher durch, versuchte seine Arbeit als Postbote irgendwie mit den Turnieren zu vereinbaren, und kam gemeinsam mit seiner Frau und der kleinen Familie kaum über die Runden.