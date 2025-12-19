Doping-Eklat bei WM! Darts-Profi suspendiert

London (England) - Doping-Eklat bei der Darts-WM ! Nach seinem Erstrunden-Sieg gegen Oskar Lukasiak (34) lieferte ein Doping-Test des Engländers Dom Taylor (27) ein auffälliges Ergebnis. Für den 27-Jährigen ist die WM damit vorzeitig vorbei, er wird suspendiert.

Dom Taylor (27) wird mit sofortiger Wirkung suspendiert, sein Doping-Test zeigte Auffälligkeiten. © John Walton/PA Wire/dpa

Das teilte die PDC am Freitag mit.

"Im Einklang mit ihren laufenden Anti-Doping-Verfahren führen die PDC und die DRA [Darts Regulation Authority, Anm. d. Red.] während der Paddy Power World Darts Championship 2025/26 im Alexandra Palace Drogentests durch. Am 19. Dezember wurde die DRA über ein auffälliges Testergebnis des Spielers Dom Taylor informiert, das aus einem am 14. Dezember durchgeführten Test resultierte", schrieb der Verband.

Am Tag des Tests hatte Taylor sein erstes WM-Spiel überhaupt bestritten und den Schweden Lukasiak mit 3:0 besiegt. In der zweiten Runde wird er allerdings nicht mehr an den Start gehen dürfen.

"Infolge dessen und in Übereinstimmung mit den entsprechenden DRA-Verfahren wurde Dom Taylor mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme an allen von der DRA regulierten Veranstaltungen suspendiert", hieß es in der Mitteilung weiter.

Um welche Substanz es sich handelt und wie lange die Sperre andauert, ist noch nicht bekannt, es wurde ein Disziplinarverfahren gegen den 27-Jährigen eingeleitet. Weiter wolle sich die PDC nicht zu dem Fall äußern.