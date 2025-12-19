Doping-Eklat bei WM! Darts-Profi suspendiert
London (England) - Doping-Eklat bei der Darts-WM! Nach seinem Erstrunden-Sieg gegen Oskar Lukasiak (34) lieferte ein Doping-Test des Engländers Dom Taylor (27) ein auffälliges Ergebnis. Für den 27-Jährigen ist die WM damit vorzeitig vorbei, er wird suspendiert.
Das teilte die PDC am Freitag mit.
"Im Einklang mit ihren laufenden Anti-Doping-Verfahren führen die PDC und die DRA [Darts Regulation Authority, Anm. d. Red.] während der Paddy Power World Darts Championship 2025/26 im Alexandra Palace Drogentests durch. Am 19. Dezember wurde die DRA über ein auffälliges Testergebnis des Spielers Dom Taylor informiert, das aus einem am 14. Dezember durchgeführten Test resultierte", schrieb der Verband.
Am Tag des Tests hatte Taylor sein erstes WM-Spiel überhaupt bestritten und den Schweden Lukasiak mit 3:0 besiegt. In der zweiten Runde wird er allerdings nicht mehr an den Start gehen dürfen.
"Infolge dessen und in Übereinstimmung mit den entsprechenden DRA-Verfahren wurde Dom Taylor mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme an allen von der DRA regulierten Veranstaltungen suspendiert", hieß es in der Mitteilung weiter.
Um welche Substanz es sich handelt und wie lange die Sperre andauert, ist noch nicht bekannt, es wurde ein Disziplinarverfahren gegen den 27-Jährigen eingeleitet. Weiter wolle sich die PDC nicht zu dem Fall äußern.
Nicht die erste Doping-Sperre für Dom Taylor - Jonny Clayton ist weiter
Es ist nicht das erste Mal, dass Taylor für die Einnahme verbotener Mittel von der DRA bestraft wird.
Schon vor etwas mehr als einem Jahr war der 65. der Weltrangliste bei einem Players-Championship-Turnier positiv auf eine verbotene Substanz getestet worden. Weil er nachweisen konnte, dass diese keine leistungssteigernde Wirkung hatte, belief sich die Sperre nur auf einen Monat, wodurch er allerdings die WM verpasste.
Nach seinem Erstrundenmatch gegen Lukasiak sprach der 27-Jährige über die damalige Sperre, die er als die "größte Enttäuschung seines Lebens" bezeichnete - nur fünf Tage später wurde er nun wieder erwischt.
Für Jonny Clayton (51), der eigentlich in der zweiten Runde auf Taylor getroffen wäre, hat die Suspendierung einen netten Nebeneffekt: Er erhält ein Freilos und zieht ohne Kampf in die dritte Runde ein.
