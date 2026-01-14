Rund sieben Monate nach Trennung: Ex-Frau von Michael van Gerwen bekommt Baby
Niederlande - Vor gut sieben Monaten haben sich Darts-Star Michael van Gerwen (36) und seine Ehefrau Daphne Govers getrennt, jetzt ist die Niederländerin erneut Mutter geworden. Das Kind ist aber nicht von "MvG".
"Willkommen auf der Welt, liebe kleine Mila", schrieb die Ex des Pfeilwerfers zu einem niedlichen Foto der Neugeborenen auf Instagram. Demnach wurde das Töchterchen bereits am 9. Januar geboren.
Beim Vater des Mädchens handelt es sich jedoch nicht um den dreifachen PDC-Weltmeister, wie Daphne schon vor wenigen Wochen im Interview mit "Shownieuws" klarstellte, sondern um ihren neuen Freund Robert.
"Natürlich habe ich einen Fehler gemacht, das weiß jeder. Wir müssen das nicht verheimlichen", bestätigte sie praktisch einen Seitensprung noch vor der Trennung von van Gerwen Ende Mai 2025.
Damals ging die Liebe zwischen dem Darts-Profi und der Mutter seiner beiden Kinder nach 17 Jahren Beziehung und elf Ehejahren in die Brüche, wie die "Green Machine" den Fans auf Instagram mitteilte.
Der 36-Jährige nahm sich anschließend auch eine Auszeit vom Board, um das Geschehene zu verkraften. Über die Baby-News seiner damaligen Noch-Gattin sei er natürlich nicht gerade glücklich gewesen, verriet Daphne später.
Hat Michael van Gerwen eine neue Partnerin?
Sportlich lief es anschließend für "Mighty Mike" nicht unbedingt besser, kürzlich rutschte er erstmals seit 2012 aus den Top drei der Weltrangliste, bei der WM war bereits im Achtelfinale Schluss.
Auch privat soll er sein neues Glück noch nicht gefunden haben. Ende Dezember wurde er während der Weltmeisterschaft zwar mit einer Frau beim Verlassen eines Hotels in der Nähe des Alexandra Palace gesehen, die er zum Abschied auch umarmte, laut der Daily Mail handelte es sich dabei jedoch nur um die Ehefrau eines guten Freundes.
Zu allem Überfluss setzte dem Niederländer parallel zum Trennungsstress auch noch die Krebserkrankung seines Vaters zu.
"Das war das schlimmste Jahr meines Lebens, aber ich bin dennoch recht optimistisch. So schwer das auch fällt", sagte er im Dezember gegenüber "AD" mit Blick auf die Zukunft.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/daphnegovers, Steven Paston/PA Wire/dpa