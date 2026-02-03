"Gelegenheits-Fans": Routinier knöpft sich neue Darts-Generation vor!

Milton Keynes (England) - Seit fast zwei Jahrzehnten gehört James Wade (42) inzwischen zur absoluten Darts-Elite und hat dabei den steilen Aufstieg des Pfeile-Sports hautnah miterlebt. Mit der neuen Fan-Generation hatte er nun aber noch ein Hühnchen zu rupfen.

James Wade (42) ist mit der neuen Darts-Generation offenbar noch nicht wirklich warm geworden. © David Inderlied/dpa

"Wir haben heute im Darts viele Gelegenheitsfans, neue Fans, denen gar nicht bewusst ist, was Spieler wie Gary Anderson geleistet haben", sagte der 42-Jährige nach seinem Sieg gegen den "Flying Scotsman" bei den World Masters am Wochenende auf der anschließenden Pressekonferenz.

"Gary wird immer mehr übersehen - und ich vielleicht auch", fügte der Engländer an. Ältere Spieler würden mittlerweile nicht mehr die verdiente Anerkennung erhalten, weil sie aktuell nicht "in Mode" seien, so Wade weiter.

"Wir liefern seit 20 Jahren ab, aber müssen uns naive Kommentare anhören, naive Strukturen erleben", kritisierte der Oche-Veteran.

Eine Nachfrage, ob er inzwischen lieber gegen die Routiniers als gegen die Youngster spiele, beantwortete er in aller Deutlichkeit: "Nein, auf gar keinen Fall. Ich spiele lieber gegen einen der jüngeren Spieler. Wir wissen alle, was Gary Anderson geleistet hat - viel mehr als alle jungen Spieler. Wenn er in Form ist, ist sein Spiel elektrisierend. Er ist unglaublich", schwärmte Wade vom zweifachen Weltmeister.