10.04.2026 10:41 Emotionales Video: Darts-Star unfreiwillig "in den Ruhestand geschickt"

Aufgrund einer neuen Richtlinie, die Transfrauen von Frauenturnieren im Darts ausschließt, sieht sich Noa-Lynn van Leuven quasi zum Rücktritt gezwungen.

Von Aliena Rein

Heemskerk (Niederlande) - Ab sofort dürfen Transfrauen im Darts nicht mehr an reinen Frauenturnieren teilnehmen. Die Nachricht trifft besonders Darts-Star Noa-Lynn van Leuven (29) hart, die selbst von dieser neuen Regelung betroffen ist.

Transfrauen wie Noa-Lynn van Leuven (29) dürfen in Zukunft nicht mehr an Frauenturnieren teilnehmen. © John Walton/PA Wire/dpa "Ich habe gerade eine E-Mail bekommen. Anscheinend bin ich gerade in den Ruhestand geschickt worden", sagte die sichtlich emotionale van Leuven in einem Instagram-Video: "Nicht freiwillig, sondern weil ich nicht länger teilnehmen darf." Am Donnerstagabend gab die Darts-Dachorganisation DRA eine neue Richtlinie heraus, nach der in Zukunft nur noch biologische Frauen an Frauenturnieren teilnehmen dürfen, der Weltverband PDC übernahm diese Regelung. "Das bedeutet im Grunde genommen, dass ich raus bin", betonte van Leuven, die auf der PDC Women's Series bisher sechs Turniere gewonnen hatte. Darts Liebe statt Pfiffe: Amors Pfeil trifft englischen Darts-Star in Deutschland "Ich habe jahrelang so verdammt hart gearbeitet, nur um hierherzukommen, ich bin präsent gewesen, ich bin angetreten, ich habe den Sport respektiert, jedes Spiel, jedes Turnier. Und jetzt?", fragte die 29-Jährige.

Noa-Lynn van Leuven: "Wir wollen einfach nur sein"