"Unsere Herzen sind gebrochen": Darts-Star sagt Turnier aus traurigem Grund ab

Milton Keynes (England) - Dieser Abschied bricht einem das Herz. Eigentlich sollte Michael Smith (35) diese Woche bei der Players Championship in Milton Keynes antreten, doch der englische Darts-Star verzichtet aus einem traurigen Grund. Seine geliebte Hündin Luna ist gestorben.

Der englische Darts-Star Michael Smith (35) trauert um seinen Husky Luna. © Christopher Neundorf/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

"Was für ein Wirbel in den vergangenen zwei Stunden", schrieb der "Bully Boy" am späten Montagabend zu einer Fotostrecke des niedlichen Huskys auf Instagram.

"Unser Mädchen kam ins Wohnzimmer, schaute uns alle noch einmal an, legte sich dann auf den Boden und drehte sich um", beschrieb der Pfeilwerfer die Geschehnisse. "Wir sind sofort zum Tierarzt gerast, aber leider ist sie gestorben und hat uns verlassen."

Seine Ehefrau Dagmara erklärte auf Instagram außerdem, dass der Vierbeiner im vergangenen Oktober zehn Jahre alt geworden und eigentlich noch quicklebendig war.

"Wir werden dich alle vermissen, Luna. Unsere Herzen sind gebrochen", schrieb Smith weiter.