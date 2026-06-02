"Unsere Herzen sind gebrochen": Darts-Star sagt Turnier aus traurigem Grund ab
Milton Keynes (England) - Dieser Abschied bricht einem das Herz. Eigentlich sollte Michael Smith (35) diese Woche bei der Players Championship in Milton Keynes antreten, doch der englische Darts-Star verzichtet aus einem traurigen Grund. Seine geliebte Hündin Luna ist gestorben.
"Was für ein Wirbel in den vergangenen zwei Stunden", schrieb der "Bully Boy" am späten Montagabend zu einer Fotostrecke des niedlichen Huskys auf Instagram.
"Unser Mädchen kam ins Wohnzimmer, schaute uns alle noch einmal an, legte sich dann auf den Boden und drehte sich um", beschrieb der Pfeilwerfer die Geschehnisse. "Wir sind sofort zum Tierarzt gerast, aber leider ist sie gestorben und hat uns verlassen."
Seine Ehefrau Dagmara erklärte auf Instagram außerdem, dass der Vierbeiner im vergangenen Oktober zehn Jahre alt geworden und eigentlich noch quicklebendig war.
"Wir werden dich alle vermissen, Luna. Unsere Herzen sind gebrochen", schrieb Smith weiter.
In einer späteren Story erklärte der Weltmeister von 2023 dann, dass er angesichts der traurigen Nachricht gar nicht lang habe überlegen müssen, ehe er seine Teilnahme in Milton Keynes abgesagt habe. "Ich bleibe zu Hause und kümmere mich um meine Familie", stellte der Darts-Profi klar.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/michael180smith, Christopher Neundorf/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa