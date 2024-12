Erste Transfrau bei der Darts-WM! Morddrohungen gegen Noa-Lynn van Leuven

Auf der Niederländerin Noa-Lynn van Leuven (28) wird bei der Darts-WM ein besonderer Fokus liegen. Bemerkenswert offen erzählt die Transfrau ihre Geschichte. © Shane Healey/ProSportsImages/dpa

"Jemand schrieb mir: 'Wenn du meinem Mädchen auf die Damentoilette folgst, werde ich dich umbringen.' Solche Nachrichten führen dazu, dass ich mich neulich am Flughafen gefragt habe: 'Okay, beobachtet mich vielleicht jemand? Könnte genau diese Person irgendwo in der Nähe sein?' Das ist schrecklich", sagte van Leuven im Sport1-Podcast "Checkout".

Van Leuven hat sich als erste Transfrau für die WM im Alexandra Palace von London qualifiziert und spielt am Dienstag (14.30 Uhr) in Runde eins gegen den Niederländer Kevin Doets.

Nachdem sie sich den Startplatz über die Frauen-Serie gesichert hatte, folgten Anfeindungen und harte Kritik - teilweise auch von anderen Spielerinnen, die sich um ihre Chance gebracht fühlten.