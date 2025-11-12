Darts-Star nach Veränderung brutal ehrlich: "Ich war zu fett"

Darts-Star Josh Rock hat in den vergangenen Wochen fast 14 Kilogramm abgenommen und sich zudem einen Trainer besorgt.

Von Florian Mentele

Wolverhampton (England) - Am Dienstagabend hat sich Josh Rock (24) in der "Todesgruppe" beim Grand Slam of Darts durchgesetzt und für die K.o.-Runde qualifiziert. Der Nordire gilt bereits als Kandidat für die Premier League, wofür es gute Gründe gibt. Inzwischen arbeitet "Rocky" nämlich mit einem Trainer - und an sich selbst.

Josh Rock (24) hat in den vergangenen Wochen die Pfunde purzeln lassen. (Archivfoto) © John Walton/Press Association/dpa "Na ja, ich war zu fett", antwortete der 24-Jährige im Interview nach dem entscheidenden 5:2-Sieg gegen Gian van Veen (23) brutal ehrlich auf die Frage nach seinem mittlerweile verbesserten Fitnesszustand. "Ich musste etwas in meinem Leben ändern und das habe ich gemacht", fügte der Pfeilwerfer an. In neun Wochen nahm er mit einem speziellen Programm fast 14 Kilogramm ab, wie er stolz erklärte. "Als ich in die PDC gekommen bin, war ich ein dünner Junge, jetzt bin ich hier und ein dicker Junge", scherzte Rock, der sich für den Gewichtsverlust auf die Grundlagen konzentrierte: "Gesünder essen, mehr laufen, mehr Bewegung. Keine verrückten Diäten." Darts Europameister! Blutige Hand hält Darts-Shootingstar nicht auf Jahrelang galt Darts als Spiel der schwereren Kerle, ein Bäuchlein fast schon zum guten Ton. Aber mittlerweile fand bei vielen Profis ein Umdenken statt. "Es hängt alles zusammen. Körper, Geist und Spiel", so Rock.

Josh Rock wird von Ex-Profi John O'Shea unterstützt