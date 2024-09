Freund hält sich für besser als seine Darts-Queen, aber: "Hat größere Eier als ich"

Glasgow (Schottland) - Lange Zeit verharrte Darts-Spieler Cameron Menzies (35) im Schatten seiner berühmten Freundin Fallon Sherrock (30), die als Vorreiterin einen Frauen-Rekord nach dem anderen brach . Inzwischen läuft es für den Schotten aber selbst super - auch dank der "Queen of the Palace".

"Wenn es in einem wichtigen Spiel zur Sache geht, ist Fallon besser. Hoffentlich kann ich eines Tages in diesem Bereich mit ihr mithalten", schwärmte Menzies.

Wie seine Partnerin will er dann häufiger auf den großen Bühnen ans Oche treten. Den Vergleich mit seiner Liebsten scheut er dabei nicht: "Ich glaube, ich bin ein bisschen besser, aber sie ist besser auf der Bühne, wenn man im Rampenlicht steht", so der Pfeilwerfer.

"Sie hilft mir ungemein in meiner Karriere", erklärte der 35-Jährige im Interview mit dem niederländischen Het Nieuwsblad .

Fallon Sherrock (30) ist seit 2019 bei der PDC aktiv und brach schon mehrere Frauen-Rekorde. © John Walton/PA Wire/dpa

Dafür trainieren die beiden laut "Cammy" sehr häufig zusammen. Anfangs noch meist per Video, weil Sherrock eher in England und ihr Liebster oft in Schottland unterwegs war.

"Ehrlich gesagt, ohne sie wäre ich im Darts-Sport nicht da, wo ich heute bin. Sie drängt mich auch immer wieder zum Training, weil wir beide faul werden, wenn wir nicht trainieren", bedankte sich Menzies bei seiner Herzdame.

Kennengelernt hat sich das Darts-Traumpaar nach Sport1-Infos übrigens bei einem Online-Turnier, bevor es für die ersten Dates zu KFC ging.