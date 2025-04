"Vielleicht nie wieder" fürs Nationalteam? Darts-Superstar sagt Turnier in Deutschland ab

Michael van Gerwen wird nicht am World Cup of Darts teilnehmen - und vielleicht überhaupt nie wieder für das niederländische Nationalteam spielen.

Von Florian Mentele

Frankfurt am Main - Ist Michael van Gerwen (35) mit dieser Ansage aus der niederländischen Nationalmannschaft zurückgetreten? "Mighty Mike" wird jedenfalls den anstehenden World Cup of Darts sausen lassen und sein Land in Frankfurt am Main nicht vertreten.

Steht Michael van Gerwen (35) nie wieder für die Niederlande am Oche? © John Walton/PA Wire/dpa "Ich werde in diesem Jahr nicht Teil des Teams sein – ich bin im Urlaub", erklärte der 35-Jährige nach seinem Überraschungssieg beim German Darts Grand Prix im Interview mit Dartsnews.de. Vom 12. bis 15. Juni treffen sich die besten Pfeilwerfer des Planeten in der Frankfurter Eissporthalle zum einzigen Team-Wettbewerb der PDC. Eigentlich sind dabei die beiden Weltranglisten-Höchstplatzierten jeder teilnehmenden Nation gesetzt. 2017 und 2018 konnte die "Green Machine" das Turnier an der Seite von Altmeister Raymond van Barneveld (58) schon gewinnen - offenbar genug für den dreifachen Weltmeister. Darts Ex-Profi fällt knallhartes Urteil: Top-Darts-Nation in der Krise? "Vielleicht ist das eine Option für die Zukunft – aber man weiß nie, was passiert. Vielleicht werde ich nie wieder am World Cup of Darts teilnehmen", verriet der Niederländer. Stattdessen dürften Shootingstar Gian van Veen (23) nachrücken und gemeinsam mit Danny Noppert (34) für Oranje an den Start gehen.

Michael van Gerwen lobt Gian van Veen - stellt aber eines klar